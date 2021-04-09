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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار : بكيت كالأطفال بعد مشاهد نقل المومياوات الملكية.. فيديو

علي الحجار
علي الحجار

قال الفنان علي الحجار، أنه عندما يشاهد الأعمال الوطنية من فيلم الممر ومسلسل الإختيار يصعب عليه أنه ليس من جزء هذا المسلسل أو هذا العمل.

 

وأضاف الحجار، خلال لقاء له لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أنه بكى كالأطفال أكثر من مرة عندما عرضت مشاهد الإحتفال  نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

 

وتابع الفنان علي الحجار، أنه عندما يشاهد الأعمال الوطنية أود أن أوجه رشالة من خلال صناع العمل وهي أنني قمت بأداء أغاني لأغلب مسلسلات الصعيد وأغلب الأعمال التاريخية

مسلسل الاختيار المومياوات الملكية متحف الحضارة

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