عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اعرف حكاية منطقة "باب اللوق" واصل التسمية

باب اللوق
باب اللوق

تعد منطقة باب اللوق، من أشهر الأسواق الموجودة في القاهرة وبالتحديد من منطقة وسط البلد ويتفرع منه أشهر شوارع وسط البلد والدرب الأحمر.

 

ويضم سوق باب اللوق أكثر من ثلاثين سوق مقتظ بالبضائع و ياتى إليه العديد من أنواع الزبائن.

 

وإنشاء باب اللوق فى القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادى على يد الصالح أيوب ، ليلعب فيه هو وفرسانه لعبة «الأكرة»،وهي عبارة عن رياضة يمارسها الفرسان وهم على أظهر احصناطهم فيحاولوا إسقاط الكرة بعد ضربها بالمضرب في الأكر «الحُفر». وقام الصالح أيوب بإحاطة هذة الأرض التى عرفت باللوق بسور وباب لدخول الفُرسان واللاعبين والجمهور.ومن هنا جاء اسم  "باب اللوق"

اقرأ أيضا :

"حسن أبو علي سرق المعزة".. لم يسرق ولكنه أحب.. اعرف أصل الحكاية


ولكن يرجع تسمية اللوق لا حكاية أيضا فقد كانت هذة الأرض ارض زراعية يتم زرعها و دائما ما كان يأتى الفيضان فتفيض المياة وتغرق الأرض ثم عندما تنحسر عنها تترك الأرض من بعدها خصبة ولينة لا تحتاج إلى حرث لأن  الأرض أصبحت لينة أي “تلاق لوقًا” فتبذر فيها البذور ويُضغط عليها بألواح خشبية حتى تغوص في الأرض – التي تشبعت بمياه النيل طوال فصل الصيف – وتترك حتى ينضج النبات تمامًا. فلم تكن أرض باب اللوق بحاجة إلى الري أبدًا.


وبعد وفاة الملك الصالح أيوب وانتهاء الدولة الأيوبية ومع تولى الحكم فى يد الظاهر بيبرس وقيام دولة المماليك  ألغي هذا الميدان وأنشـأ فيها بيوتا للمغول الوافدين وأصبح ميدان التحرير هو المكان المخصص الفرسان لممارسة أعمال الفروسية.  

 

وعندما جاء السلطان العادل كتبغا قام بإلغاء الميدان الذي أنشأه الظاهر بيبرس لأنه كان يخاف على نفسه الخروج من القلعة للمارسة أعمال الفروسية فقام بإنشاء ميدان قريب من القلعة ليتمكن من ممارسة رياضته المفضلة في حمى الجنود.

 

وفى عهد الناصر محمد بن قلاوون ألغي هذا الميدان و أنشأ مكانه بستاناً للفاكهة و الزهور" ثم تحولت بعد ذلك الى أرض زراعية حتى سنة 1858 ثم قام الخديوى إسماعيل ببناء القصور والبيوت و ظهرت فيها الشوارع و الميادين .

 

أصل الحكاية اصل التسمية باب اللوق للوق فيضان النيل الملك الصالح أيوب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد