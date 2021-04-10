عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد العثور على المدينة الذهبية.. وكيل شباب الشيوخ: أسبوع حافل بالإنجازات والاكتشافات

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن وزارة السياحة الآثار حققت نجاحات كبيرة وقامت بالعديد من الإنجازات والاكتشافات الأثرية الكبيرة جعلت العالم كله يتحدث عن مصر بإيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.


وأشاد دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإكتشاف البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ، المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى “صعود آتون، منوها ان مصر شهدت أسبوع حافل بالإنجازات والإكتشافات الأثرية العظيمة.

 

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاح باهر العالم أجمع يوم السبت الماضي، بسبب نجاحها فى تنظيم وإخراج حفل نقل المومياوات الملكية بهذا الشكل الرائع الذي يليق بصورة مصر ومكانتها الحضارية والتاريخية، واليوم يتم العثور على على مدينة ذهبية كانت مفقودة في الأقصر، منوها أن كل ما يحدث في الدولة المصرية يدعو جميع المصريين بالفخر والإعتزاز بأم الدنيا مصر.

 

هذا وقد اكتشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والمشتركة بين مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار، المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى “صعود آتون” والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون، اي منذ 3000 عام.

 

وقال حواس أن العمل بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، لأنه تم العثور على معبدي كل من “حورمحب” و”آي” من قبل.

 

وأكد الدكتور زاهي حواس،  ان البعثة عثرت علي أكبر مدينة على الإطلاق في مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك “أمنحتب الثالث” الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع ” أخناتون” آخر ثمان سنوات من عهده.

 

وأضاف ان هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عُثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو ٣ أمتار، ومقسمة إلى شوارع.

وتابع " لقد كشفنا عن جزء من المدينة يمتد غربا، بينما يعد دير المدينة جزء من مدينتنا”.

مجلس الشيوخ وزارة السياحة الإكتشافات الأثرية فيروس كورونا المدينة المفقودة تحت الرمال صعود آتون

ترشيحاتنا

تقوم لنا بألف سلامة.. لقاء الخميسي تطلب الدعاء للنجم خالد النبوي

بتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامة

البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية

الرئيس التونسي في مصر| محللون: الزيارة تحمل الكثير من الملفات المهمة أبرزها ليبيا وسد النهضة

نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة

البرلمان العربي: السعودية تمثل عمق استراتيجي للأمن القومي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد