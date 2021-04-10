سلمى رشيد مع جدتها ووالدتها ونجلها.. أحب صورة لقلبي

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"بصحبة جدتها ووالدتها ونجلها وعلقت"جدتي - ماما - انا - ولدي... احب صورة لقلبي❤️"



وظهرت سلمى بإطلالة كاجوال وبسيطة لتبرز أنوثتها بشكل كبير، وهي ترتدي تي شيرت باللون الأسود، وبنطال بنفس اللون، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



ولدت الفنانة المغربية سلمى رشيد في 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".