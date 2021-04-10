علي الحجار: إنجازات الرئيس السيسى كبيرة ويسعى لإصلاح كل شيء..فيديو

قال المطرب علي الحجار أن الشاعر محمد جلال والذي توفي خلال أيام قليلة ماضية فكر في عمل له علاقة بالإنسان وأعجبني هذا التفكير وكانت أغنية “لا تهني ولا اهينك”.

وأضاف الحجار خلال لقاء له لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أني جلست مع الموسيقار ممدوح صلاح وبعد أن سمعت الأغنية وهو يؤديها وله صوت مميز ولكنه أصر أن أؤدي هذه الأغنية.

وتابع الفنان علي الحجار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحدى المؤتمرات كان يتحدث عن فكرة الدين والمسلمين والمسيحيين والوحدة الوطنية .

وأشار الحجار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورث تركة ثقيلة من الديون والفساد، مؤكدا أنه يسعى لإصلاح كل شيء، وإنجازاته كثيرة.