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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لهند تطرح سيارة جديدة

الهند تطرح سيارة جديدة مستوحاه من تويوتا و مرسيدس G-CLASS .. صور

الهند تطرح سيارة
الهند تطرح سيارة جديدة

أعلنت شركة فورس موتورز الهندية عن طرح سيارة تراكس كروزر الجديدة التي تحمل تشابهات بارزة في التصميم الخارجي مع مرسيدس جي كلاس وتويوتا لاندكروزر الفئة J70 مما يعزز من مبيعاتها عالميا .

مقصورة  تراكس كروزر الجديدة مبسطة إلى حد كبير بشاشة عرض صغيرة للملاحة فوق الكونسول الأوسط ونوافذ كهربائية ومكيف هواء مزدوج لضمان أفضل مستويات الراحة والرفاهية .

تعتمد السيارة  تراكس كروزر الجديدة على محرك ديزل 2600 سي سي 4 سلندر بقوة 90 حصان فقط وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل يدوي 5 سرعات ونظام دفع خلفي.

وتأتي  تراكس كروزر الجديدة بتصميم غريب للداخلية، بمساحة لراكبين في الأمام وثلاثة ركاب في المنتصف و8 ركاب في الوراء على هيئة أربعة ركاب أمام أربعة بدون أي مساحة للأمتعة.

سعر تراكس كروزر الجديدة 

يبدأ سعر تراكس كروزر في الهند من حوالي 15.654 دولار امريكي اي حوالي  255.000 جنيه مصري ويصل إلى 18.120 دولار امريكي  اي حوالي 285.000 جنيه مصري لأعلي فئة .

وبدأت الهند مؤخرا في تصدير سوزوكي جيميني suzuki jimny فئة الثلاث أبواب، ومن المقرر الكشف عن نسخة جيمني خمسة أبواب خلال العام الجاري 2021 ، استعدادا لوصولها صالات العرض أواخر العام، وأن تصل إلى الأسواق كموديل 2022, ويرى الكثير من خبراء أسواق السيارات أن الهند تريد أن تطرح تقليد لفئة سيارات مرسيدس G ولكن بثمن زهيد.

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