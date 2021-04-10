اليوم.. بدء دورة الكتابة الفنية للبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا

أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة، تأجيل موعد الدورة الخامسة والعشرين للكتابة الفنية للبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير.



‎ونوهت الكلية، أنه تم تأجيل دورة الكتابة على ان تعقد يوم السبت الموافق ١٠ من ابريل بدلا من يوم الاثنين الموافق ٥ من أبريل، وستقوم الكلية برفع جدول توزيع المحاضرات قريبا وعلى الطلاب التقدم لهذه الدورة يجب عليهم الحضور إلى إدارة الدراسات العليا لاستيفاء الإجراءات.

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وكان قد قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، انه قد تم اعلان نتائج كافة الفرق الدراسية ببرامج الساعات المعتمدة وكذلك نتائج طلاب برامج الدراسات العليا .



وأضاف " شاهين " انه تم اعلان نتائج ١٤ قسما الفرق الدراسية من اولى الى رابعة ولم يتبقى سوى اربعة اقسام الفلسفة والاجتماع والتاريخ والمكتبات سوف تعلن اليوم او غدا كحد اقصى .