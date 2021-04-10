اليوم.. بدء دورة الكتابة الفنية للبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا
أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة، تأجيل موعد الدورة الخامسة والعشرين للكتابة الفنية للبحث العلمي لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير.
ونوهت الكلية، أنه تم تأجيل دورة الكتابة على ان تعقد يوم السبت الموافق ١٠ من ابريل بدلا من يوم الاثنين الموافق ٥ من أبريل، وستقوم الكلية برفع جدول توزيع المحاضرات قريبا وعلى الطلاب التقدم لهذه الدورة يجب عليهم الحضور إلى إدارة الدراسات العليا لاستيفاء الإجراءات.
اقرأ أيضاً:
ننشر جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية .. وشروط السن والخبرات المطلوبة
وكان قد قال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، انه قد تم اعلان نتائج كافة الفرق الدراسية ببرامج الساعات المعتمدة وكذلك نتائج طلاب برامج الدراسات العليا .
وأضاف " شاهين " انه تم اعلان نتائج ١٤ قسما الفرق الدراسية من اولى الى رابعة ولم يتبقى سوى اربعة اقسام الفلسفة والاجتماع والتاريخ والمكتبات سوف تعلن اليوم او غدا كحد اقصى .