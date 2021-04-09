بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

في عالم كرة القدم هناك دائماً اعتقاد سائد بأن تطور اللاعب يبدأ بشكل سريع ومباشر. لاعبون أمثال جادون سانشو، و جواو فيليكس، و كاي هافرتز... عززوا هذا الاعتقاد بعدما صاروا نجوماً قبل عيد ميلادهم الـ20، لكن هذا الاعتقاد لا يمكن تعميمه حيث هناك لاعبون استغرقوا وقتاً أطول للوصول للنجومية. في هذا التقرير نعرفكم على أبرز اللاعبين الذين ينتمون لهذه الفئة. لاعبون لم يكن أي واحد منهم نجماً في سن 24.

تميز باريخو بموهبته الكروية منذ طفولته إلا أنه لسبب أو لآخر لم يستطع البروز في سن مبكرة. حيث غادر أكاديمية ريال مدريد سنة 2008 لينضم إلى نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لمدة موسم واحد. إلا أن رغبته في اللعب في بطولة أقوى عاد به إلى الدوري الإسباني من بوابة فريق خيتافي، ثم إلى فالنسيا في سن 21 عاماً كجزء من صفقة تبادل شملت انتقال إستيبان غرانيرو إلى خيتافي. وبعد 3 سنوات من العمل الشاق، تحول باريخو من لاعب خط وسط عادي إلى نجم بارز رغم بدايته المتعثرة في الميستايا. وثبت باريخو أقدامه في التشكيلة الأساسية للخفافيش بداية من عام 2014.

وتألق لاعب خط الوسط الإسباني بشكل كبير من خلال أهدافه و تمريراته الحاسمة وطريقة تحكمه في نسق المباراة.

الآن، باريخو هو نجم الفريق ومن بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وفي خزانته 4 ألقاب.

9. إيفان بيريسيتش (31 عاماً، جناح بايرن ميونيخ المعار من إنتر ميلان)

لطالما تميز مستوى بيريسيتش بالتذبذب، إلى أن بلغ سن 28 عاماً ليصبح واحداً من بين أفضل الأجنحة في العالم.

سجله التهديفي في بلجيكا دفع فريق بوروسيا دورتموند الألماني للتوقيع معه سنة2011، إلا أن اللاعب الكرواتي لم يستطع التأقلم مع فلسفة يورغن كلوب مدرب دورتموند آنذاك، لينتقل إلى فولفسبورغ، حيث تألق هناك رفقة كل من ريكاردو رودريغيز، و كيفين دي بروين، ما أثار اهتمام إنتر ميلان.

8. فيليبي (30 عاماً، أتلتيكو مدريد)

ظهر فيليبي لأول مرة كمحترف في سن 22 عاماً. فقد كانت مسيرته مغايرة لباقي اللاعبين، حيث اعتزل كرة القدم بشكل مبكر في البرازيل، قبل أن يعود ويقنع كورينثيانز بإعطائه فرصة أخرى في 23 من عمره. قاده مستواه الكبير في النهاية إلى نادي بورتو البرتغالي وعمره (26 عاماً)، وعلى مدار 3 مواسم تألق فيها هناك، جذب البرازيلي اهتمام أتلتيكو مدريد لينضم إلى صفوفهم.

رغم أنه يبلغ من العمر 30 عاماً حالياً، لا يزال لديه الكثير ليقدمه كقلب دفاع إذ يعتبر أحد أفضل لاعبي الروخي بلانكوس هذا الموسم، إلا أن العائق الوحيد أمام البرازيلي هو كثرة الإصابات.

7. ياغو أسباس (32 عاماً، سيلتا فيغو)

تعاقد ليفربول مع المهاجم الإسباني ياغو أسباس مقابل 7 ملايين جنيه استرليني في عام 2013، حينما كان عمره 25 عاماً.

فكره القدم مابين الصغر والكبر تنتج لاعبون يتالقون دائما .. وتظل بين كل الالعاب الاكثر شعبيه وحتي الان لااحد يعرف السبب وراء هذا العشق من قبل الجماهير .