الفانوس بـ 20 جنيه.. حكاية أقدم صانع فوانيس صاج رمضان بطنطا ..صور

الفوانيس لكل الناس

تشهد منطقة تل الحدادين أقدم المناطق الشعبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار أسطوره وحكايات "طارق فانوس" الذى تجاوز العقد الرابع من عمره ويمتهن صناعة الفانوس الصاج داخل ورشه قديمة تقع علي مساحة عده مترات محدوده بجوار ورش الخرده طوال ما يقرب ٣٠ سنه بعدما توارث خبرات صناعته طوال ٨ أشهر من كل عام ميلادي والبدء في طرح أحجام مختلفه من الفانوس قبل بدء شهر رمضان المبارك .

"وحوي ..يا وحوي .. رمضان كريم ..يا مرحب بالشهر الصوم ..فوانيسنا لكل الناس والأسر الطيبه ..قربوا واشتروا يا حبايبنا" بتلك الكلمات عبر "طارق فانوس" عن وسيلته لكسب رزقه بالحلال من خلال الاعتماد علي العمل اليومي لأكثر من ١٨ ساعه يوميا لإيفاء طلبيات وأعداد الألاف من الفوانيس مختلفة الأحجام لبيعها بالسوق المحلي علي مستوي الجمهورية.

وأضاف صانع الفوانيس الرمضانيه في حديثه مع "صدي البلد" انه يستهل تصنيع الفوانيس قبل بدء شهر رمضان المعظم بنحو ٧ أشهر علي الأكثر سعيا في جعل ورشته التي لاتتسع سوي لمساحة ١٥ م٢ لانتاج مايقرب من ٣٥ يوميا " .

كما أوضح انه ورث مهنه تصنيع الفوانيس بمختلف ارتفاعات وأحجامه بعد تعلم فنون مهنه استخدام "الصاج" و"القصدير" كخامات للتصنيع بحرفية علي هيئه الصور الأندلسية والعثمانية لرسومات الفوانيس القديمة الأثرية مشيرا بقوله "ربنا يجعل أبويا في اعلي المراتب والمكانه لدوره في تأسيس أكثر من ٩ عمال في مجال حرفه تصنيع الفوانيس كي يعولوا اسرهم بالكسب الحلال " .

في ذات السياق أكد انه يتواصل مع كبار التجار الذين يتمسكون بتشغيل والتجاره الفوانيس المصنوعه من الصاج المطلي فضلا عن استخدام أسلاك كهربائيه واللمبات الزينة المضيئه" .

كما كشف أن أسعار الفوانيس تترواح ما بين "٦٥_١٥٠_٢٥٠" جنيه حسب الأحجام المختلفة مؤكدا أن الدائره كهربائيه تكلفه الواحده تصل الي ٧٥ جنيه مشيرا الي توافر فوانيس تضىء بالشموع والإضاءه الكاملة بيتم بيعها لكافة الأطفال والأسر محدودي الدخل بتكلفة تترواح ما بين "٢٠ _٦٥" جنيه .



في ذات السياق أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية عن استمرار رفع حاله الطوارىء والاستعدادات القصوي لمواجهه الموجه الثالثه من فيروس كورونا من خلال إتباع التدابير الإحترازية للتأمين أرواح وحياة المواطنين فضلا عن فض تجمعات الأسواق واستخدام المطهرات والكمامات الطبية أثناء صلوات بالمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية وغيرها .

شاهد .. قصه "طارق" أقدم مصنعي فانوس رمضان بطنطا مرددا"وحوي يا وحوي بحب كل زبائني

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