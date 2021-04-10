سعر الدولار اليوم السبت 10 أبريل 2021

شهدت اسعار الدولار، مقابل الجنيه استقرارا للأسبوع الثاني على التوالي وذلك علي مستوي البنوك المصرية وفروعها بمدن الجمهورية.

سعر الدولار اليوم

وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع.

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وسجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنكي التجاري وفا ايجيب و العربي.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري و مصر التابعان للحكومة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للضراء و 15.75 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الأهلي اليوناني.

وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع بمعظم البنوك من بينها “الاستثمار العربي، أبوظبي الاول، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB،بلوم ، HSBC،كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB ابوظبي الاسلامي، العقاري المصري العربي، المشرق، قناة السويس، الاهلي الكويتي، البركة الاسلامي، الاهلي المتحد،ABC، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري،التعمير والاسكان،عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنيمية الصناعية، مصر ايران للتنمية، المصرف المتحد".





بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه لشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنكي" الإمارات دبي الوطي، القاهرة.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي كأعلي سعر له مسجلا نحو 16.07 جنيها للشراء و 16.17 جنيها للبيع.