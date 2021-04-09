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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أرامكو توقع صفقة ضخمة بقيمة 12.4 مليار دولار

أرامكو توقع صفقة
أرامكو توقع صفقة ضخمة بقيمة 12.4 مليار دولار

وقعت شركة النفط السعودية أرامكو صفقة ضخمة قيمتها 12.4 مليار دولار بخصوص أصول لخطوط أنابيبها مع كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز.

 

وتعد هذه أول صفقة كبيرة لشركة أرامكو السعودية منذ إدراجها أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم، بحسب وكالة "رويترز".

 

وبموجب الصفقة، تستأجر شركة تابعة لأرامكو لسعودية، وهي "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عاما.

 

وتحصل شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام المركز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.

 

ومن المقرر أن تحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي) بحصة 49%.

 

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل، كما تستمر في السيطرة التشغيلية التامة عليها، ولن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة.

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