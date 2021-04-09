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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقاذ 500 ضحية للاتجار بالبشر

الإنتربول يعتقل 195 مطلوبا فى حملة دولية على مهربي البشر

الإنتربول
الإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” أن أجهزة الشرطة في إفريقيا وأوروبا اعتقلت 195 شخصا وأنقذت 500 ضحية للاتجار بالبشر، في حملة واسعة على الشبكات الإجرامية.

وبحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أضافت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، أن المملكة المغربية استضافت عملية أجريت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل بمشاركة 24 دولة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية أخرى.

ووجهت المنظمة اتهامات للأشخاص الذين تم اعتقالهم الذى بلغ عددهم 195، بالاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين وتزوير وثائق وارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات وجرائم أخرى.

وقالت المنظمة، إن بين الموقوفين أشخاص في السودان يشتبه قيامهم بتهريب مهاجرين إلى الشرق الأوسط واستغلال الأطفال في المصانع، وأشخاص في إسبانيا يشتبه في تهريبهم أفارقة إلى أوروبا، ومواطنين صينيين في جنوب إفريقيا يشتبه في استغلالهم مهاجرين من دولة مالاوي.

اسيا إفريقيا الاتحاد الأوروبي الهجرة الغير شرعية هجرة أوروبا السودان اتجار بالبشر

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