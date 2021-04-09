إنقاذ 500 ضحية للاتجار بالبشر
الإنتربول يعتقل 195 مطلوبا فى حملة دولية على مهربي البشر
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” أن أجهزة الشرطة في إفريقيا وأوروبا اعتقلت 195 شخصا وأنقذت 500 ضحية للاتجار بالبشر، في حملة واسعة على الشبكات الإجرامية.
وبحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أضافت منظمة الشرطة الجنائية الدولية، أن المملكة المغربية استضافت عملية أجريت في الفترة من 28 مارس إلى 2 أبريل بمشاركة 24 دولة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية أخرى.
ووجهت المنظمة اتهامات للأشخاص الذين تم اعتقالهم الذى بلغ عددهم 195، بالاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين وتزوير وثائق وارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات وجرائم أخرى.
وقالت المنظمة، إن بين الموقوفين أشخاص في السودان يشتبه قيامهم بتهريب مهاجرين إلى الشرق الأوسط واستغلال الأطفال في المصانع، وأشخاص في إسبانيا يشتبه في تهريبهم أفارقة إلى أوروبا، ومواطنين صينيين في جنوب إفريقيا يشتبه في استغلالهم مهاجرين من دولة مالاوي.