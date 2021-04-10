إبراهيم عبدالله: ديون الزمالك تتخطي حاجز الـ10 ملايين دولار

اعترف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك بصعوبة الفترة الحالية التي يمر بها النادي لاسيما الناحية المالية.



وقال عبدالله في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار "اللجنة الحالية تسلمت النادي وهو في وضع ماي سيء، يكفي أن هناك ديون لصالح اللاعبين السابقين تتخط حاجز ال10 ملايين دولار، بالااضفة إلي الديون الأخري لصالح الضرائب والتأمينات ووزارة الأوقاف".



وتابع "تسلمنا النادي وفي خزينته مبلغ مليون و250 ألف جنيه فقط، وهوما تم إثباته فى الأوراق الرسمية".

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد.

