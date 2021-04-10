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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم.. أولى جلسات محاكمة ٥ متهمين في خلية طلاب عين شمس

صدى البلد

تنظر اليوم، الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات محاكمة 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لإحدى خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

أحالت النيابة العامة بالقضية 5 متهمين وهم كل من: ( عثمان.م.ع – طبيب- "هارب"، حازم.ط.ط – 23 سنة – طالب، محمود.ح.ع – 21 سنة – طالب، أسامة.هـ.أ – 21 سنة – طالب، أحمد.م.ف – 21 سنة – طالب) للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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