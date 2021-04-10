نشرة أخبار العالم.. ملكة بريطانيا تدخل في حداد مطول بعد وفاة الأمير فيليب.. رئيس تونس يزور معالم القاهرة

شهدت الساحة الدولية والإقليمية خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة على مختلف الأصعدة، ونرصد أبرزها:

الملكة إليزابيث تدخل في حداد مطول بعد وفاة الأمير فيليب

أول تعليق من الأمير هاري وميجان ماركل على وفاة الأمير فيليب

بينها المتحف القومي للحضارة.. الرئيس التونسي يتجول في معالم القاهرة التاريخية.. صور

العالم ينعي الأمير فيليب.. الملكة إليزابيث تدخل في حداد خاص

لماذا لم يحصل الأمير فيليب على لقب ملك؟

أول تعليق من بايدن على وفاة الأمير فيليب

قرار عاجل من بريطانيا بشأن جنازة الأمير فيليب

الإعلان عن موازنة الدفاع الأمريكية

أرامكو توقع صفقة ضخمة بقيمة 12.4 مليار دولار

الإمارات توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي