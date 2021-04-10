الأحد.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأهيل الشباب نحو الابتكار

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2021، التي تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة حول تٱهيل الشباب نحو الريادة والابتكار وتقام يومي الأحد والاثنين ١١، ١٢ أبريل بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا .

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وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث



وقد نظمت ادارة رعاية شباب الجامعة مؤخرا مسابقة الطالبة والطالبة المثاليين وسط إجراءات احترازية من كورونا بتنظيم لجنة الأسر برعاية الشباب، وشهدت منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.

وتضمنت المسابقة تتضمن المنافسة بين الطلاب فى مجالات المعلومات العامة واللغات والأنشطة الطلابية والشخصية والمظهر والدورات التدريبية، وذلك لإثراء فكر وثقافة الطلاب.

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وأعلنت النتائج وسط احتفال الطلاب، وتم تحكيم المسابقة من قبل أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بحضور راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وإلهام محمد مدير إدارة الأسر الطلابية، وتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.