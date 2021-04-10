أول تعليق من موسيماني علي إنفعال الشناوي ورأيه فى أداء الفريق
علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي أداء الفريق أمام سيمبا التنزاني .
وقال موسيماني ، سعداء بالفوز على سيمبا وقد تحكمنا في إيقاع اللعب رغم عودتهم في آخر ١٠ دقائق من اللقاء .
وأضاف ، انفعال الشناوي؟ طبيعي.. ماذا ستفعل لو وجه أحدهم لكمة في وجهك ولكن انفعال مثل ما قام به الشناوي يحدث في بطولات أفريقيا ولا يمثل سلوك سيء .
وشدد موسيماني ، علي اننا نعاني من جدول مضغوط للغاية ويشهد مواجهات قوية أبرزها أمام الزمالك وهو ما يستوجب تجهيز اللاعبين.. دفعنا بعدد من البدلاء وهو ما أدى إلى تباين الأداء .
وتابع ، المواسم متلاحمة ولا يوجد فرصة للراحة الطبيعي أن يكون هناك راحة لمدة ٥ أسابيع بين كل موسم واحد.. حتى السيارات تحتاج إلى راحة للصيانة اللازمة .
وأكمل ، واجهت سيمبا في تنزانيا وسط أجواء صعبة للغاية في درجة حرارة مرتفعة وحضور آلاف المشجعين رغم فيروس كورونا لكنها كرة القدم في النهاية.
واختتم موسيماني ، تصريحاته ، ناصر ماهر كان مصابا في الكتف وعاد وأصبح جاهزا للمشاركة..نواجه ضغط اشديدا ونعمل على تجهيز اللاعبين للفترة المضغوطة المقبلة.