أول تعليق من موسيماني علي إنفعال الشناوي ورأيه فى أداء الفريق

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي أداء الفريق أمام سيمبا التنزاني .

وقال موسيماني ، سعداء بالفوز على سيمبا وقد تحكمنا في إيقاع اللعب رغم عودتهم في آخر ١٠ دقائق من اللقاء .

وأضاف ، انفعال الشناوي؟ طبيعي.. ماذا ستفعل لو وجه أحدهم لكمة في وجهك ولكن انفعال مثل ما قام به الشناوي يحدث في بطولات أفريقيا ولا يمثل سلوك سيء .



وشدد موسيماني ، علي اننا نعاني من جدول مضغوط للغاية ويشهد مواجهات قوية أبرزها أمام الزمالك وهو ما يستوجب تجهيز اللاعبين.. دفعنا بعدد من البدلاء وهو ما أدى إلى تباين الأداء .



وتابع ، المواسم متلاحمة ولا يوجد فرصة للراحة الطبيعي أن يكون هناك راحة لمدة ٥ أسابيع بين كل موسم واحد.. حتى السيارات تحتاج إلى راحة للصيانة اللازمة .



وأكمل ، واجهت سيمبا في تنزانيا وسط أجواء صعبة للغاية في درجة حرارة مرتفعة وحضور آلاف المشجعين رغم فيروس كورونا لكنها كرة القدم في النهاية.



واختتم موسيماني ، تصريحاته ، ناصر ماهر كان مصابا في الكتف وعاد وأصبح جاهزا للمشاركة..نواجه ضغط اشديدا ونعمل على تجهيز اللاعبين للفترة المضغوطة المقبلة.

