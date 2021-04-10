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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من موسيماني علي إنفعال الشناوي ورأيه فى أداء الفريق

محمد الشناوي
محمد الشناوي

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي علي أداء الفريق أمام سيمبا التنزاني .

 

وقال موسيماني ، سعداء بالفوز على سيمبا وقد تحكمنا في إيقاع اللعب رغم عودتهم في آخر ١٠ دقائق من اللقاء .

 

وأضاف ، انفعال الشناوي؟ طبيعي.. ماذا ستفعل لو وجه أحدهم لكمة في وجهك ولكن انفعال مثل ما قام به الشناوي  يحدث في بطولات أفريقيا ولا يمثل سلوك سيء .


وشدد موسيماني ، علي اننا نعاني من جدول مضغوط للغاية ويشهد مواجهات قوية أبرزها أمام الزمالك وهو ما يستوجب تجهيز اللاعبين.. دفعنا بعدد من البدلاء وهو ما أدى إلى تباين الأداء .
 

وتابع ، المواسم متلاحمة ولا يوجد فرصة للراحة الطبيعي أن يكون هناك راحة لمدة ٥ أسابيع بين كل موسم واحد.. حتى السيارات تحتاج إلى راحة للصيانة اللازمة .


وأكمل ، واجهت سيمبا في تنزانيا وسط أجواء صعبة للغاية في درجة حرارة مرتفعة وحضور آلاف المشجعين رغم فيروس كورونا لكنها كرة القدم في النهاية.


واختتم موسيماني ، تصريحاته ، ناصر ماهر كان مصابا في الكتف وعاد وأصبح جاهزا للمشاركة..نواجه ضغط اشديدا ونعمل على تجهيز اللاعبين للفترة المضغوطة المقبلة.
 

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