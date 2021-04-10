إرتفاع عدد المصابين في حريق أحد المصانع بمركز النوبارية

إرتفاع عدد المصابين في حريق الشركة الأسبانية للمواد الغذائية

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن ارتفاع عدد المصابين في حريق الشركة الأسبانية للمواد الغذائية

إلى 4 أشخاص، وجاري إجراء الإسعافات الأولية الأزمة لهم فور نقلهم إلى المستشفى العام بمدينة النوبارية.

وكان قد تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل الشركة الأسبانية للمواد الغذائية بقرية أحمد شوقي طريق أبو بكر الصديق بمدينة غرب النوبارية، ويوجد إصابات بشرية.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وجاري السيطرة على النيران وإخمادها.

والمصابين هم : - " محمد مراد يوسف ٢٢ سنة"،" مصطفى محمود محمد ١٨ سنة" ، "مراد يوسف محمد ٥٣ سنة"، "يوسف جمال الهواري ٣٥ سنة"،بإختناق من الحريق وجاري التعامل معهم وإجراء الإسعافات الأولية الأزمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا :- زوجها رفضهم بسبب إعاقتهم.. قصة كفاح الحاجة جميلة مع أولادها.. مديونة بفلوس علاجهم وخايفة أتسجن وأسيبهم



