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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو ديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. فيديو

عمرو أديب ومحمد رمضان
عمرو أديب ومحمد رمضان

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للفنان محمد رمضان، عقب القاءه دولارات في حمام السباحة.


وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أنت لسه قدامك وقت ترجع في كلامك، وترجع محمد بتاع الناس الغلابة".


واضاف: ""الفروض رد الفعل يكون امتثال لأوامر القضاء"، لافتا: "نمر وان عمل فيديو مستفز جدا لشعب مصر، قاعد في البسين وبيرمي الفلوس والدولارات في المياه، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة علشان تجيب رزقها".


وتابع: "محمد رمضان كدا بيقول الفلوس على الجزمة وأنها متفرقش معايا في حاجه.. هو كدا أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، وبقا عدو نفسه، محدش فاهم هو بيفكر أزاي أو دماغه فيها أيه".


وأشار: "الناس اللي استفزتهم هما اللي عملوك.. والناس متضايقة، أيه المانع انك تعتذر للناس"، متابعا: "اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، يابني اهدأ وارجع لعقلك، ناس كتير أعظم منك وضاعوا في ثواني".

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