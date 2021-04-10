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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسيون: إيران ترتكب انتهاكًا جديدًا للاتفاق النووي

صدى البلد

كشف دبلوماسيون، اليوم السبت، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت تقريرًا يكشف انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق النووي.

وقال الدبلوماسيون في تصريحات لوكالة "رويترز" إن " الانتهاك الإيراني الجديد للاتفاق النووي يتعلق بمخزون طهران من اليورانيوم المخصب".

وكان مسئول أمريكي كشف، مساء أمس، أن  الولايات المتحدة تعتزم رفع العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني رفع كل العقوبات المفروضة على إيران منذ 2017.

وأفاد المسؤول الأمريكي بأنه إذا صممت إيران على رفع كل العقوبات الأمريكية منذ 2017 فإننا ذاهبون إلى مأزق.

وأوضح أن هناك علامة استفهام رئيسية حول مطالبة طهران المتكررة لواشنطن برفع جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2017.

وصرح المسؤول بأن الولايات المتحدة ترى بعض المؤشرات على جدية إيران خلال المحادثات غير المباشرة في فيينا لكنها غير كافية.

وفي وقت سابق، قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، حيث عادت الوفود لدولها للتشاور.

وأضافت في إفادة صحفية بأن مبعوث الولايات المتحدة للملف الإيراني روب مالي سيعود إلى البلاد تزامنا مع توقف المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم.

وتجري المحادثات بشكل رئيسي في إطار مجموعتي عمل من الخبراء تبحث الأولى العقوبات التي يمكن أن ترفعها الولايات المتحدة وتركز الأخرى على القيود النووية التي يتعين على إيران احترامها لإحياء اتفاق عام 2015.

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