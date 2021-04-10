طفل وراء واقعة إلقاء حجارة على أحد القطارات ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة قيام مجهول بإلقاء حجر تجاه أحد القطارات خط ( القاهرة / أسوان ) حال سيره بنطاق محافظة بنى سويف مما أدى إلى إصابة ( طفل – 6 سنوات ) ب .إنفجار فى العين اليمنى

تم تحديد مرتكب الواقعة ( طفل – 9 سنوات – مقيم بمركز الفشن ) وبإستدعائه حضر بصحبة والده وأقر بقيامه بإلقاء قطعة حجارة أثناء لهوه أمام مسكنه الكائن بجوار شريط السكة الحديد تجاه القطار فحدثت إصابة الطفل المجنى عليه، وبسؤال والده أيد ما جاء بأقوال نجله .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

