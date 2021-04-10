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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طفل وراء واقعة إلقاء حجارة على أحد القطارات ببنى سويف

قطار
قطار

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة قيام مجهول بإلقاء حجر تجاه أحد القطارات خط ( القاهرة / أسوان ) حال سيره بنطاق محافظة بنى سويف مما أدى إلى إصابة ( طفل – 6 سنوات ) ب .إنفجار فى العين اليمنى

 

تم تحديد مرتكب الواقعة ( طفل – 9 سنوات – مقيم بمركز الفشن ) وبإستدعائه حضر بصحبة والده وأقر بقيامه بإلقاء قطعة حجارة أثناء لهوه أمام مسكنه الكائن بجوار شريط السكة الحديد تجاه القطار فحدثت إصابة الطفل المجنى عليه، وبسؤال والده أيد ما جاء بأقوال نجله .
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القاء حجر على قطار قطار بنى سويف انفجار عين طفل

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