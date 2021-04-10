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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دليل نجاح.. أحمد عبد العزيز: لا أغضب من كوميكس ملك الأفورة

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

قال الفنان أحمد عبد العزيز أنه لا يغضب من كوميكس “ملك الأفورة” بالعكس بكون مبسوط واعتقد أن أي عمل أو صورة نجحت وموجودة حتى الآن، يتم عمل كوميكس عليها.

وأضاف عبد العزيز خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى د. عمرو الليثى على شاشة الحياة ، أن مشهد قتله بمسلسل الفرسان وهو يقدم شخصية قطز، ظل لثلاث ايام لا يعرف كيف سيقدم هذا المشهد .

وتابع عبد العزيز أنه تحدث مع المخرج حسام الدين مصطفى، فى كيفية تناول هذا المشهد الصعب عند مقتله وهو يسامح بيبرس والذى قام بقتله ويأمر بعدم قتله وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال المشهد.

وكان قد تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن أصعب المواقف التي عاشها وتعرض لها في حياة، مؤكدا أن حياته مليء بالصعوبات وهذا أمر طبيعي في حياة الإنسان.

وأضاف عبد العزيز، أن موقف وفاة والدي كان من أصعب المواقف اللي أتعرضت لها في حياتي، متابعا أنه توفي وهو ساجد في صلاة الظهر، في شاليه خاص بي في الساحل.

الفنان أحمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز

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