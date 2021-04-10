جوزيه: رفضت تدريب البرتغال مع سكولاري .. وأنا من مشجعي بنفيكا

تحدث البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، عن ذكرياته القديمة عندما كان في بداياته كمدرب ورفضه تدريب بورتو ومنتخب البرتغال.

وقال مدرب الأهلي السابق خلا حواره في صحيفة "أبولا" البرتغالية :"أقنعني أخي بالحصول على دورات تدريبية للعمل كمدرب، لم أكن أرغب في ذلك".

وتابع :"كنت قائدًا للعديد من الفرق وكان لديّ صراعات مع المدربين الذين أصبحوا أصدقاء لاحقًا".

وعن موقفه من تدريب فريق بورتو:"إذا قلت أنني لا أريد أن أدرب بورتو البعض سيقولي أنني أكذب لكن هذه هيّ الحقيقة، أنا احترم كثيرًا سبورتنج لكن أنا من مشجعي بنفيكا".

وأوضح جوزيه أنه رفض العمل ليكون مع المدير الفني البرتغالي فليبي سكولاري عندما قاد المنتخب البرتغالي في 2004.

وسطر مانويل جوزيه التاريخ مع النادي الأهلي وصنع جيل قوي قادر على تحطيم الخصوم وتحقيق البطولات منذ اليوم الأول له وعلم الجميع انه مدرب كبير سيحطم ارقام قياسية في حصد الألقاب .

تولى مانويل جوزيه مهمة تدريب الفريق للمرة الأولى عام 2001 وهو أول مدرب برتغالي يقود الأحمر ونجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد الاسباني بنتيجة هدف دون رد في مباراة الاحتفال بلقب نادي القرن الافريقي .