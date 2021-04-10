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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طولان: قالولي الفار لا يعمل بسبب تكلفته بـ100 ألف جنيه واستعانوا بـ حكام بـ3000 جنيه

صدى البلد

انتقد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي،، الاتحاد المصري لكرة القدم بعد غياب تقنية الفار عن لقاء فريقه أمام أسوان والذي أضاع هدفا صحيحا لصالح فريقه على حد وصفه.

وقال طولان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"نواجه بعض الظروف الخارج عن إرادتنا، في مباراة أسوان الأخيرة أحرزنا هدفًا صحيحًا واحتسب علينا هدف من تسلل".

وأكمل :"قالولي الفار لا يعمل بسبب تكلفته بـ100 ألف جنيه، وراحو استعانوا بثلاثة حكام بـ3000 جنيه".

وكان نادي إنبي أصدر بيانًا رسميًا عقب مباراة أسوان أعلن من خلاله غياب تقنية "var" في مباراة أسوان الأخيرة والتي انتهت لفريق "زهرة الجنوب" بهدف دون رد.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.


وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة أخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائما كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية.

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