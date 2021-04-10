الحزن يخيم على أهالى قرية فيديمين عقب تشييع جنازة زوجة سفاح الفيوم

خيم الحزن على أهالى قرية فيديمين بمركز سنورس بالفيوم عقب تشييع جنازة “نسمة سامى” زوجة سفاح الفيوم، متأثرة بإصابتها بطلق ناري ، وهى الضحية الثالثة في واقعة مجزرة الفيوم، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات نارية في الوجه والصدر والبطن، ليرتفع عدد وفيات المذبحة إلى ثلاثة أشخاص، وتلحق بطفلها آدم ( 3 أعوام ) ، وشقيقتها رحمة (24 عامًا).

وكانت نسمة قد أصيبت منذ أسبوع ، عقب أقتحام زوجها عمر الربعاوى منزل أسرتها، وقيامه بإطلاق الرصاص عليها وعلى أسرتها ، مما أدى الى مصرع شقيقتها ونجلها الصغير، وإصابتها وحماتها ونجلها الصغير .

وكانت محافظة الفيوم، شهدت مذبحة بشعة السبت الماضي، حيث أقدم زوج على إطلاق النيران على زوجته وأطفاله وشقيقة زوجته وحماته، ما أسفر عن مصرع زوجته وطفلهما وشقيقة زوجته التي هي زوجة شقيقه في نفس الوقت، كما أصيبت حماته بشلل نتيجة إصابتها في ظهرها، وإصابة طفله مروان (6 أعوام) ، بطلقات نارية بالفخذ، ومي ( 7 سنوات ) بإصابة طفيفة.

وهرب الزوج القاتل عمرو الربعاوي مرتكب الواقعة عقب جريمته، واختبئ بمنزل قديم ملك لوالده، وتمكنت قوات مباحث مركز شرطة سنهور، برئاسة المقدم محمود هيبة مفتش مياحث قسم ئرطة مركز سنورس وسنهور القبلية والرائد محمد عشري رئيس مباحث سنهور القبلية، من تحديد مكان اختباء المتهم، وتم تشكيل فريق أمني لضبطه.

وقامت أجهزت الأمن بعمل كردون حول المنزل ، وتأمين المدنيين، وحينما رآهم المتهم أطلق عليهم وابلًا من الرصاص ليتمكن من الهرب، وبادلته قوات الأمن إطلاق النيران، ثم أطلقوا عليه القنابل المسيلة للدموع لمنعه من الهروب، واقتحم العميد محمد عمار زناتي قائد قوات الأمن المركزي منزل المتهم ، لكنه استشهد خلال محاولة ضبط المتهم، متأثرا بأختناق ، ولقى سفاح الفيوم مصرعه في معركته مع الشرطة.