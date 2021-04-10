تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق السنغالية

قبل لقاء تونجيت

يستقبل الفريق الأول لنادي الزمالك مساء اليوم السبت نظيره تونجيت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

ولعب الزمالك أمام الأندية السنغالية في البطولات الإفريقية على مدار التاريخ في 5 مناسبات، فاز الأبيض في مواجهتين وخسر في مثليهما وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسجل فريق الزمالك خلال مواجهاته الخمس أمام الفرق السنغالية 5 أهداف واستقبلت مرماه 3 أهداف، ليدخل الأبيض مباراة تونجيث في وضعية تاريخية جيدة.

ويعد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك السابق وجالطة سراي التركي الحالي، هداف مواجهات الأبيض أمام الفرق السنغالية برصيد هدفين.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بينما فريق تونجيت السنغالي في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط، وفقد الأمل في التأهل بشكل رسمي.

في المقابل الترجي التونسي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا، ويأتي بعده مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.