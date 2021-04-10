منة فضالي توجه رسالة دعم لـ خالد النبوي بعد إجرائه عملية قسطرة بالقلب

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة دعم للنجم خالد النبوي بعد اجرائة لعملية قسطرة في القلب.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : خالد النبوي زميل محترم ويستمتع ب الشغل معاه دائما صديقي سلامتك مليون سلامه والله الشافي ارجو الدعاء له ب الشفاء العاجل #خالدالنبوي سلامتك.

وكانت قد كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد احتجازه في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت “الشوباشي” في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" : "خالد النبوي لم يجر عملية قسطرة في القلب كما أذيع، فحالته ساءت بعد تعرضه لمضاعفات بسبب فيروس كورونا".

وأضافت: خالد النبوي خرج من العناية المركزة بعد مضاعفات كورونا، وحالته تتحسن.

وأعلنت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا.

وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:" خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، ولم تشارك متابعيها على فيسبوك مزيدا من المعلومات.

وكان قد شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.

وخطف النبوي الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم "تعالوا مصر" الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الاماكن الآثرية الهامة في مصر.