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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. أول جلسة استماع لكارلوس غصن منتصف مايو

صدى البلد

 

ذكرت مصادر متطابقة أمس الجمعة لوكالة "فرانس برس" أن وفدا يضم قضاة ومحققين فرنسيين سيتوجه إلى بيروت في الـ17 من مايو للاستماع لإفادة كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة "رينو-نيسان".

 

والجلسة التي كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 يناير ألغيت بسبب جائحة كورونا، علما أن القيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على تأجيل زيارتهم والاستماع إلى غصن في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.

 

ووفقا لمصادر قريبة من الملف، سيستجوب قضاة التحقيق غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"فرانس برس" أن "قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو".

وأضاف "يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعدا لذلك".

ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر 2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية، وإضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا.

ويهتم المحققون أيضا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بالملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة "أر إن في بي" الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان "سهيل بهوان للسيارات".

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