في يوم ميلادها.. كيف واجهت منال سلامة متحرش بدبوس مشبك؟

يصادف اليوم السبت ، عيد ميلاد الفنانة منال سلامة، حيث ولدت في 10 أبريل عام 1970، وتعد من أبرز الفنانين في الدراما المصرية، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية، وحصدت العديد من الجوائز عن أدوارها الفنية.

بدأت منال سلامه مشوارها الفني في عام 1991 بمسلسل "ضمير أبلة حكمت"، واستمرت عبر مشاركتها بأدوار صغيرة خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1995 مع الفنان نور الشريف.

- في عام 2010 عُينت كمسئولة لإدارة تسويق البيت الفني للمسرح المصري، وهي من عائلة فنية، حيث إنها ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن، وهي الشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، وهي متزوجة من المخرج عادل أديب.

- رغم أنها وزوجها عماد أديب يعملان في الفن؛ إلا أن الفنانة منال سلامة تعمل جاهدة على إبعاد أبنائها عن هذا المجال، مبررة موقفها إلى أن الساحة الفنية مليئة بالسلبيات، وشهدت العديد في الفترة الأخيرة، ولكن أهمها "شلة العمل" بدلًا من فريق العمل، وعلى الرغم من أن هناك كثيرًا من الفنانين يجلسون في منازلهم ذي خبرة عالية، بالإضافة إلى الانفتاح الشديد في الدراما وتقديم أعمال لا تليق بالأسرة المصرية الأصيلة.

شجعت الفنانة منال سلامة الفتيات على التصدي للتحرش، وذلك بحديثها عن أول محاولة تحرش تتعرض لها، وكيفية تصديها للمتحرش حيث كشفت عن أول محاولة تحرش تعرضت لها في الأوتوبيس، حيث كانت في عمر الأثني عشر، ولكن رغم صغرها استطاعت التصدي لتلك المحاولة.

واجهت منال ذلك المتحرش بالتصدي له عن طريق إخراجها دبوس مشبك لتدافع به عن نفسها، ونجحت محاولتها فى إبعاده عنها وإخافته.

وتذكرت الفنانة منال سلامة محاولة التحرش التى تعرضت لها قائلة “مسكته وزعقت وقلت الجدع يقرب، وفعلًا الناس والمتحرشين خافوا مني “.



انتشر في شهر فبراير من العام الماضي شائعة وفاة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية وعندما نفت هذه الشائعة أعربت عن سعادتها.

وقالت منال سلامة في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "وقالت منال سلامة من خلال الفيديو :"انا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا".