مها أحمد لـ خالد النبوي : انت اقوي من أي مرض وكل إخواتك بيدعولك

وجهت الفنانة مها أحمد رسالة دعم للنجم خالد النبوي بعد اجرائة لعملية قسطرة في القلب .

وكتبت مها أحمد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الف الف سلامة عليك يا خالد ان شاءالله ربنا يشفيك ويعافيك يارب وزى ماعودتنا انت اقوى من اى مرض كل اخواتك اللى بيحبوك بيدعولك مجدى ومها وكل جمهورك.

وكانت قد كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد احتجازه في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان قد شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.

وخطف النبوي الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم "تعالوا مصر" الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الاماكن الآثرية الهامة في مصر.