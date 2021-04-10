ريهام أيمن لزوجها : معًا هو المكان المفضل لدي

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت ريهام أيمن في الصورة برفقة زوجها و علقت قائلة : معًا هو المكان المفضل لدي لأكون ، بحبك .



وكانت الفنانة ريهام أيمن تعافت منذ عدة أسابيع، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.



ونشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".



كان الفنان شريف رمزي أعلن تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.



وغرّد على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".