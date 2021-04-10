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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سوني تكشف عن هاتفها الجديد Sony Xperia 1 III

رسميا.. سونى تطلق هاتفها الجديد Sony Xperia 1 III في هذا التاريخ

هاتف Sony Xperia
هاتف Sony Xperia 1 III

تستعد شركة “سوني” اليابانية العريقة لإطلاق الإصدار الجديد من هواتفها الذكية Xperia 1 III ،الذي يعمل بخاصية الـ 5G.

ونشرت الشركة فيديو دعائي عرضت فيه الإصدار الجديد الذي من المقرر أن يكون أفضل هواتف الـ Android على الإطلاق في ٢٠٢١.

وحددت الشركة يوم ١٤ من أبريل الجاري للإعلان الرسمي عن النسخة الجديدة من الهاتف ، ومن المقرر أن يتم بث الحدث في جميع أنحاء العالم ويمكن للجميع متابعته عبر القناه الرسمية للشركة على موقع يوتيوب بسبب ظروف الإغلاق التي تفرضها جائحة كورونا على العالم ومنع التجمعات.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف الجديد Xperia 1 III 5G يتميز ‫معالج كوالكوم سنابدراجون‬ ٨٨٨، مع نظام أندرويد 12.

ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار الجديد بشاشة OLED بحجم  6‪.‬5 إنش ودقة عرض 4K مع أبعاد ٢١:٩ إلى جانب تحسينات في سطح الشاشة.

ويذكر أن شركة سوني عادة ما تعلن عن إصداراتها الجديدة في شهر فبراير وتطلقها بالفعل في مايو أو يونيو ، لكنها تأخرت هذا العام في الإعلان عن الإصدار الجديد، لكن من المتوقع أن يكون متاحا في الأسواق بحلول مايو المقبل.

وإلى جانب Xperia 1 III تستعد شركة سوني أيضا لإطلاق آخر إصداراتها من الهواتف الـ mid-range model ، وهو الهاتف الجديد the Xperia 10 III ، ويشبه هذا الإصدار إلى حد كبير سابقه بكاميرا ثلاثية وشاشة بحجم  6 إنش مع أبعاد ٢١:٩.

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شركة Sony sony هاتف Xperia 1 III أندرويد 12 هاتف ذكي

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