إصابة 3 بلغاريين وسائقين مصريين فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة نقل بطريق سفاجا الغردقه



أصيب 3 سياح بلغاريين وسائقين مصريين فى حادث تصادم أتوبيس سياحى وسيارة نقل بطريق سفاجا الغردقه تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بتصادم أتوبيس سياحى وسيارة نقل ، على الفور دفع الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف فرع البحر الأحمر ب12سيارة إسعاف لموقع الحادث حيث تبين إصابة 3سياح بلغاريين وسائقين مصريين تم نقل السائقين المصريين إلى مستشفى سفاجا المركزى لخطورة إصابتهم فيما تم نقل سائح واحد أصيب بجرح سطحى بسيط فيما رفض الاخريين نقلهما للمستشفى لعدم استدعاء حالتهم لذلك وبناء على رغبتهم .

فيما أعادت إدارة مرور البحر الأحمر الحركة المرورية لطبيعتها بالكيلو 14طريق سفاجا الغردقه وتم إزالة آثار الحادث.