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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تكسر عتبة النصف مليون إصابة بفيروس كورونا

اصابات كورونا
اصابات كورونا

أعلنت اليابان، اليوم السبت، تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عتبة النصف مليون حالة.
وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن تراكمي الإصابات ارتفع إلى 501 ألف و149 شخصا بعد تسجيل اليابان 3 آلاف و454 حالة جديدة أمس الجمعة.
وأضافت أن الأمر استغرق حوالي شهرين فقط حتى يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في اليابان بمقدار 100 ألف حالة.
وتتطابق إحصائيات أمس الجمعة مع معدل إصابات الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى منذ رفع حالة الطوارئ الثانية في البلاد بالكامل شهر مارس الماضي، وتتجاوز إحصائيات الأمس الـ3 آلاف إصابة لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بمقدار 27 عن اليوم السابق إلى 9 آلاف و378 حالة وفاة.
وبلغ متوسط ​​إحصائيات الإصابات اليومية 9ر440 خلال الأسبوع حتى أمس الجمعة، بزيادة قدرها 6ر15٪ عن الأسبوع السابق، ومن بين الحالات المسجلة حديثا، كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يمثلون 39% من الإجمالي، وارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة وفقًا لمعايير حكومة العاصمة بمقدار اثنين عن اليوم السابق إلى 43 شخصا.

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