درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10-4- 2021 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10-4- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ،والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء ورياح نشطة، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 21

شبين الكوم : الصغرى 13 والعظمى 20

السويس : الصغرى 17 والعظمى 31

دمنهور : الصغرى 14 والعظمى 19

الإسكندرية : الصغرى 14 والعظمى 18

بلطيم : الصغرى 14 العظمى 19

مطروح : الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم : الصغرى 10 والعظمى 17

المنصورة : الصغرى 13 والعظمى 20