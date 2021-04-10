تعرف على طرق الإبلاغ عن مخالفات البناء وخرق مواعيد غلق المحال

تستقبل وزارة التنمية المحلية ، شكاوى المواطنين عن مخالفات البناء وعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق المحال التجارية من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر عدة وسائل، حيث يتم استقبال الشكاوي عن طريق صفحتها علي الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] " وعبر رقم الواتس اب الخاص بالمبادرة علي رقم ( 01150606783).



وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أهمية الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين خاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة ، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وشكاوى من تراكم مياه الامطار خلال فترة تعرض البلاد لموجات الطقس السيء وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.

يذكر أنه سيتم تطبق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ،بداية من السبت 17 ابريل الجاري وحتي نهاية سبتمبر القادم وذلك طبقا للمواعيد التي اقرتها اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية.

ووفقا للقرار فأنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفاً) و يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفاً) .

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً صيفاً ، ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا .

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفاً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.