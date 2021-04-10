اقتصاد السعودية.. أرامكو توقع صفقة خطوط أنابيب بقيمة 12.4 مليار دولار

أبرمت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار بخصوص أصول لخطوط أنابيبها مع كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز.

وبموجب هذه الصفقة، ستستأجر شركةٌ تابعة لأرامكو السعودية، تم تأسيسها مؤخرًا، وهي "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام"، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عامًا.

كما ستحصل "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام المركّز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي) بحصة 49%.

وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو السعودية محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.

وتعتبر هذه أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ إدراجها أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم.