عاجل
صحف السعودية.. تقديم لقاح كورونا لمن تجاوز الـ60 دون موعد.. رئيس وزراء اليمن: البرنامج السعودي يستعد لتحسين معيشة المواطن اليمني.. ملك السعودية وولى العهد يعزون الملكة اليزابيث فى وفاة الأمير فيليب لتوفير السلع بأسعار مخفضة .. محافظ القليوبية يفتتح عددا من معارض أهلا رمضان بعد العفو الرئاسي.. الهضيبي: قرارات السيسي الإنسانية تؤكد كذب المنظمات الحقوقية المشبوهة اقتصاد السعودية.. أرامكو توقع صفقة خطوط أنابيب بقيمة 12.4 مليار دولار رحاب الجمل تروج لمسلسل "وكل مانفترق" بصورة من الكواليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في البيت أم المسجد؟.. لجنة الفتوى توضح أفضل مكان لأداء صلاة السنن

صلاة السنن في البيوت
صلاة السنن في البيوت أم المساجد

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه “هل الأفضل صلاة السنن في البيوت أم المساجد؟”.

 

وأجابت لجنة الفتوى، عن السؤال بأنه جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، ما لم يسن لها الاجتماع، كصلاة الخسوف وغيرها. 

 

واستشهدت بقول المرغيناني الحنفي رحمه الله: وَالأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ الْمَنْزِلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام قال النووي رحمه الله: إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ مِمَّا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ لِفِعْلِ النَّافِلَةِ؛ لأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ قال ابن قدامة رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل … ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل.

 

ومن أدلة الجمهور عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «صلُّوا أيُّها الناسُ في بُيوتِكم؛ فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه إلَّا الصلاةَ المكتوبةَ. وفي رواية أبي داود: صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ قال القسطلاني عن حديث البخاري: يدل لأفضلية النوافل في البيت مطلقًا، نعم تفضل نوافل في المسجد منها: راتبة الجمعة، ونوافل يومها لفضل التبكير والتأخير لطلب الساعة، نص على نحوه في الأم.

 

وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: «كان النبيُّ ، يُصلِّي في بيتي أربعًا قبل الظُّهرِ، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بالناسِ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، وكان يُصلِّي بالناسِ المغربَ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، ويُصلِّي بالناسِ العِشاءَ، ثم يَدخُلُ بيتي فيُصلِّي رَكعتينِ. . .» قال النووي: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل.

 

وعن جابر قال: قال رسول الله  : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً» قال المناوي: «فليجعل لبيته»: أي: محل سكنه، «نصيبا»: أي: قِسما، «من صلاته»: أي: فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله كما قال «فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته»: أي: من أجلها وبسببها، «خيراً»: أي كثيراً عظيماً، لعمارة البيت بذكر الله وطاعته، وحضور الملائكة، واستبشارهم، وما يحصل لأهله من ثواب وبركة وبناء على ذلك: فيستحب صلاة النافلة في البيت ما عدا ما شرعت في جماعة كصلاة الكسوف والخسوف وغيرهما. ما لم يخش أن ينشغل عنها لو تركها فيكون صلاتها في المسجد أفضل.

البحوث الإسلامية جمهور الفقهاء صلاة السنن المسجد لجنة الفتوى

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان.. لا مانع من صلاة التراويح في المنزل ويجب الامتناع عن تضييع الوقت أو الإسراف في النفقات

ترشيحاتنا

بسام راضي: السيسي يستقبل الرئيس التونسي بقصر الاتحادية

لا تغادر ليفربول.. مدافع ريال مدريد السابق يوجه نصيحة لـ محمد صلاح "خاص"

مزاد جديد يضم سيارات مجلس الشيوخ وجهات حكومية بمصر

هواوي تستعد للكشف عن ساعة Watch 3 الجديدة..تنافس بها آبل وسامسونج

ننشر جداول حصص الأسبوع الـ26 على قناة مدرستنا التعليمية

أبو الغيط في بغداد لأمر مهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الحرارة مستمر.. الأرصاد: طقس الغد بارد والملاحة مضطربة

مسؤول أوروبي يعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

ارتفاع ما قبل رمضان.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

زوجة خالد النبوي تكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد