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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل شحنات اللقاح

فايزر تهدد إسرائيل

فايزر تهدد إسرائيل
فايزر تهدد إسرائيل

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الإسرائيلية اليوم السبت أن شركة فايزر لوحت بتأجيل شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى تل ابيب حال تأخرت عن سداد قيمة هذه الجرعات .

وقالت فايزر إنها أكملت جميع شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأول، في حين تعمل على صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بجرعات إضافية.

وقالت القناة 12 إن الشركة حذرت إسرائيل هذا الأسبوع من أنه إذا لم تصل المدفوعات، فسيتم شحن الجرعات إلى دولة أخرى. وبحسب ما ورد قال أحد المسؤولين لوزارة الصحة الإسرائيلية، "لسنا فاعلي خير".

واتفقت إسرائيل وفايزر على صفقة شراء لقاحها في نوفمبر الماضي، إذ زودت شركة الأدوية وشريكتها الألمانية بيونتيك، إسرائيل بعدد غير محدد من الجرعات، وقالت وزارة المالية إنها دفعت 2.6 مليار شيكل (785 مليون دولار).

ووفرت فايزر مخزون كافٍ من لقاحها إلى إسرائيل بعد إتاحة الأخيرة وصول شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إلى البيانات الصحية الشخصية للإسرائيليين لقياس فعالية اللقاح.

في المقابل، ذكرت وكالة رويترز أن إسرائيل تسعى للحصول على 36 مليون جرعة إضافية لاستخدامها في حملة التطعيم الأسرع عالميا لتشمل أيضا الأطفال.

والجمعة، تقدمت فايزر بطلب إلى السلطات الصحية الأميركية لترخيص الاستخدام الطارئ للقاحها لفئة المراهقين ما بين 12 و15 عاما.

وكشفت فايزر، في مارس، أن تجاربها السريرية أثبتت أن لقاحها آمن وفعال وأنتج استجابة قوية للأجسام المضادة لهذه الفئة من الأعمار.

وفقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة، الجمعة، فإن ما يقرب من 5 ملايين إسرائيلي تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي في البلاد البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.

ويأتي تهديد شركة فايزر على خلفية التجاذبات السياسية في إسرائيل بعد إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي، أدى إلى تأخير موافقة الحكومة على تمويل صفقة جديدة لشراء اللقاحات.

فايزر إسرائيل لقاح كورونا

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