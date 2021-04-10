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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان قصير، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تتكلف في وضع الماكياج بشكل يبرز جمال ملامحها.

 

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNawalElZoghbi%2Fstatus%2F1380446881411706886&widget=Tweet

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