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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس «الآنسة فرح».. شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد مجدي عبر إنستجرام

صدى البلد

نشر الفنان أحمد مجدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة من كواليس مسلسل “الآنسة فرح”.

 

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء.

 

وقد حصد الجزءان الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

 

مسلسل “الآنسة فرح” هو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The V irgin.

أحمد مجدى الفنان احمد مجدي صور احمد مجدي الانسة فرح انتهاء حلقات مسلسل الآنسة فرح

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