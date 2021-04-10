الامتحان أكثر من مرة وتحويل النظام لـ 3 سنوات.. تعرف على تعديلات الثانوية العامة الجديدة

تعديلات قانون الثانوية العامة

نقاش موسع شهدته لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ حولتعديلات قانون الثانوية العامة الجديد الذي من المنتظر أن يحولها من عام إلى 3 سنوات، وسط رفض كبير من أعضاء اللجنة.

فلسفة مشروع القانون

يجعل مشروع القانون مجموع الطالب في الثلاث سنوات بالثانوية تراكميًا، ويجوز دخول الامتحان أكثر من مرة بناءً على قرار يحدده الوزير، ويختار الطالب المحاولة التي تحسب له ضمن المجموع.



5 آلاف جنيه رسوم دخول الامتحان

ويكون دخول امتحان المرة الأولى بدون رسوم والمحاولات الأخرى للامتحان برسم يحدده الوزير بما لا يجاوز ٥ آلاف جنيه مع جواز إعفاء غير القادرين، وللوزير حق تحديد الحد الأقصى للمجموع في حالة الإعادة، وأداء الإمتحانات يكون إلكترونيا أو ورقيا.



مناهج تعتمد على أحدث التقنيات

يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافةً إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.

قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار، وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.