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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زاهي حواس ردا على ادعاءات بان الكشف الأثري قديم: غيرة وشعواء.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور زاهى حواس ردا عن الادعاءات  بان الكشف الاثري الجديد بانه كشف قديم قائلا : " غيره وشعواء اى حد  يقول انه كشف قديم يقول اتنشر فين " مشيرا بان هذا الكشف انجاز مصري يتم عن طريق بعثة مصرية وكل علماء الاثار فى العالم اشادوا بهذا الكشف الاثري 
 

واضاف" زاهى" ان المدينة تكشف لاول مرة تم حتى الان اكتشاف ربع المدينة فقط وفى العام القادم  فى ستنمبر سوف يتم اكتشاف 75% من باقي المدينة  حيث احياء التخزين والصنادل و المنطقة خياطة الملابس تماثيل للملكة " تى " وتماثيل للالهة المختلفة وخاصة الالهة " حتحور "

الجدير بالذكر بان يعود تاريخ المدينة الذهبية بالاقصر إلى عهد الملك أمنحتب الثالث اي منذ 3000 عام واستمر استخدام هذة المدينة من قبل توت عنخ آمون والتى اكتشفتها البعثة المصرية اثناء البحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ امون برئاسة الدكتور "زاهي حواس والتى اطلق عليها "المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون".


وقال "حواس" ان هذا الاكتشاف الذي عثرت علي البعثة يعد أكبر مدينة على الإطلاق في مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك "أمنحتب الثالث" وهو الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر والذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع " أخناتون" آخر ثمان سنوات من عهده.

 

لينك الفيديو

 

الاثار البعثة المصرية المدينة المفقودة الدكتور زاهي حواس اخبار المحافظات اخبار محافظة الأقصر الكشف الاثري

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