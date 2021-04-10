لتوفير السلع بأسعار مخفضة .. محافظ القليوبية يفتتح عددا من معارض أهلا رمضان

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت ، معارض "أهلا رمضان" بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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وقال محافظ القليوبية إن المعارض توفر جميع السلع ومتطلبات الأسرة المصرية من خلال عرض اللحوم والأسماك والسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.



وأكد المحافظ أن المعروض من السلع أكثر من المطلوب فى الأسواق، مشيرا إلى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرارا كييرا فى الأسعار، وهو ما منح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لإستقبال شهر رمضان الكريم.



وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان ، بالاضافة الى تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية ، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.



وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح ، معرض "أهلا رمضان" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال الوزير إن المعرض يهدف الى توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة ، مشيدا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري خلال شهر رمضان الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة.



وأضاف أن معارض أهلا رمضان تضم العديد من السلع وبجودة عالية وبأسعار منخفضة، بنسبة تتراوح من 25 : ٣٠ %، وذلك للبيع بسعر اقل من سعر الجملة، وبالتالي يمنح المواطن فرصة كبيرة حقيقية لشراء السلع ومستلزمات والسلع الأساسية التى يحتاجها خلال شهر رمضان.



وأكد وزير التموين أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كافة السلع للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة خلال شهر رمضان ، لافتاً أنه يتم إتاحة جميع السلع الأساسية للمواطنين في معارض “أهلا رمضان”.