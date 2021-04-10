خناقة بسبب الزبالة .. مشاجرة بين سيدتين انتهت بمصرعهن

لا يمكن أن يتخيل شخص حجم التفاصيل الصغيرة التي يمكنها أن تثير غضب و إزعاج السيدات، فقد يراها الكثير من الرجال تفاهه إلا أن في نظر النساء كبيرة للغاية، فقد تصل إلى المشاجرة و العراك .

حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل"، فإن سيدة بالغة من العمر 42 عاما، خرجت لتضع القمامة الخاصة بمنزلها في سلة القمامة الموجودة في المنطقة المشتركة بينها و بين منزل جارتها التي تسكن بجانبها، فشعرت الثانية البالغة من العمر 30 عاما، أنها ستضع القمامة امام منزلها فخرجت لتتشاجر معها .

وفقا لتحقيقات الشرطة و شهادة الجيران أنهن دائما في حالة شجار مستمر و ذلك بسبب رغبة كل منهن في إثارة غضب الأخرى إلا أن هذه المرة لم يصدر خطأ من السيدة التي خرجت لإلقاء القمامة، حسب ما صورت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى منزلها .

دار نقاش في البداية بين السيدتين، و لكن وفقا لمقطع الفيديو التي شاهدته الشرطة فيما بعد، أن الشجار تحول إلى التطاول بالأيدي و بدأت كل منهن تضرب بعنف الآخر، حتى اخرجت إحداهن سلاح من منزلها و أطلقت الرصاص و توفت و لكن لسوء حظ السيدة التي اطلقت الرصاص أنها توفت أيضا نتيجة نزيف في المخ بسبب الضرب العنيف التي تعرضت له .