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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة بسبب الزبالة .. مشاجرة بين سيدتين انتهت بمصرعهن

صدى البلد

لا يمكن أن يتخيل شخص حجم التفاصيل الصغيرة التي يمكنها أن تثير غضب و إزعاج السيدات، فقد يراها الكثير من الرجال تفاهه إلا أن في نظر النساء  كبيرة للغاية، فقد تصل إلى المشاجرة و العراك . 

حسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل"، فإن سيدة بالغة من العمر 42 عاما، خرجت لتضع القمامة الخاصة بمنزلها في سلة القمامة الموجودة في المنطقة المشتركة بينها و بين منزل جارتها التي تسكن بجانبها، فشعرت الثانية البالغة من العمر 30 عاما، أنها ستضع القمامة امام منزلها فخرجت لتتشاجر معها . 

وفقا لتحقيقات الشرطة و شهادة الجيران أنهن دائما في حالة شجار مستمر و ذلك بسبب رغبة كل منهن في إثارة غضب الأخرى إلا أن هذه المرة لم يصدر خطأ من السيدة التي خرجت لإلقاء القمامة، حسب ما صورت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى منزلها . 

دار نقاش في البداية بين السيدتين، و لكن وفقا لمقطع الفيديو التي شاهدته الشرطة فيما بعد، أن الشجار تحول إلى التطاول بالأيدي و بدأت كل منهن تضرب بعنف الآخر، حتى اخرجت إحداهن سلاح من منزلها و أطلقت الرصاص و توفت و لكن لسوء حظ السيدة التي اطلقت الرصاص أنها توفت أيضا نتيجة نزيف في المخ بسبب الضرب العنيف التي تعرضت له . 

مشاجرة لعراك سيدات قمامة كاميرات المراقبة

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