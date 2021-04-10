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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان في استقبالهم ملك مصر الحالي الرئيس السيسي

مشهد رائع أبهر العالم.. التليجراف: موكب فخم نقل ملوك مصر القدامى إلى متحف الحضارة الجديد

موكب فخم نقل ملوك
موكب فخم نقل ملوك مصر القدامى إلي متحف الحضارة الجديد

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية اليوم السبت أن موكب فخم نقل 22 مومياء لملوك مصر القدامى إلي متحف الحضارة الجديد في مشهد رائع أبهر العالم وكان في استقبالهم ملك مصر المعاصر مشيرة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقالت "التليجراف" أن الموكب الذهبي يمثل استعداد ماضي مصر لمستقبلها مشيده بالموسيقيون الذي أحيوا حفل الموكب الذهبي للفراعنة واصفه المشهد بالرائع.

 

وتابعت الصحيفة البريطانية أن مصر نقل 22 ملك وملكة من مثواهم علي مدار 120 عام إلي موطنهم الجديد على بعد خمسة أميال إلى جنوب العاصمة القاهرة.

 

وأفادت أن الموكب الذي نقل 18 ملكًا و4 ملكات في صناديق مملوءة بالنيتروجين مصممة خصيصًا لحماية أجسادهم يمثل ترويج مذهل للسياحة في مصر.

 

وأشارت "التليجراف" إلي المركبات التي نقلت الـ22 مومياء الملكية مصممة مثل التوابيت الذهبية التي تم دفنها المومياء بها في الأصل وتم اقتيادهم بجيش صغير من الشابات المصريات اللاتي يرتدين أزياء "كليوباترا" والرأس المزينة بالخرز وظلال العيون الثقيلة.

 

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل الفراعنة بترتيب زمني صارم بدءًا من Seqenre Tao (الذي حكم في القرن السادس عشر قبل الميلاد) ، حتى رمسيس التاسع (الذي احتل العرش بعد 400 عام).

 

وأردفت "التليجراف" إلي أن ملك مصر المعاصر مشيرة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في استقبال ملوك مصر القدامى.

 

وأضافت أن اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنج أمون في عام 1922 من أكثر اللحظات إثارة في علم الآثار ، وقد أسرت العديد من العجائب الموجودة بداخلها العالم منذ ذلك الحين لكن سيقيم الفراعنة الآن في متحف مصر الوطني الجديد للحضارة وسينتقل توت عنخ آمون وقناعة الذهبي قريبًا إلي منزلًا جديدًا في المتحف المصري الكبير الذي من المقرر أن يكون أكبر متحف أثري في العالم.

 

واختتمت "التليجراف" ان السياح سيستمتعون في كلا المتحفين المصريين الجديدين فإن المتحف المصري الكبير والمتحف الوطني للحضارة المصرية سوف يبهران الزائرين.

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