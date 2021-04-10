سفير الإمارات في جولة بالمدينة المفقودة بالأقصر..فيديو

تفقد الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات بالقاهرة، وبرفقته الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية ، المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر التى أعلن عنها الدكتور زاهي حواس، واستمع السفير لشرح المدينة من الدكتور مصطفى وزيري.



وأبدى سفير الإمارات عن سعادته فى المشاركة فى مراسم اكتشاف هذا الكشف العظيم ، مؤكدا بأن مصر هى بلده الثانى وأنه يفتخر بمصر ونعتز بعروبتنا فى هذا البلد العربي الشقيق ، الذى به ثلث آثار العالم والذى يروى تاريخ البشرية والحضارات القديمة.



كان ذلك خلال الإعلان عن الكشف الأثري عن المدينة المفقودة بغرب الأقصر ، بحضور الدكتور زاهى حواس والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الإمارات بالقاهرة، والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

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