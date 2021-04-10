رحاب الجمل تروج لمسلسل "وكل مانفترق" بصورة من الكواليس

روجت الفنانة رحاب الجمل، للمسلسل الرمضاني الجديد “وكل ما نفترق”، ونشرت صورة لها من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الجمل، بستايل صعيدى يجسد شخصيتها في المسلسل.

المسلسل بطولة ريهام حجاج ويشاركها في البطولة العديد من الفنانين، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى ورحاب الجمل، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.



ويعتبر مسلسل "كل مانفترق" استكمالا لمشوار مسلسلات ريهام حجاج التي تشارك بها في السباق الرمضاني بعد أن أثبتت جدارتها بالمشاركة بأدوارالبطولة المطلقة العام الماضى بتقديم مسلسل "لما كنا صغيرين" ، واستطاع المسلسل المنافسة بقوة مع العديد من مسلسلات كبار النجوم في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد ريهام حجاج جدارتها بتقديم البطولة المطلقة، حيث حصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.