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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. أزمة قلبية أم كورونا؟.. حقيقة مرض خالد النبوى

خالد النبوي
خالد النبوي

سيطرت حالة من القلق  على جمهور الفنان خالد النبوي عقب إعلان زوجته منى المغربي أنه يمر بحالة صحية حرجة، وطلبت له الدعاء من الجميع عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وتسبب المنشور في كثير من القلق، لأن المغربي لم تعلن عن تفاصيل المرض.

وجاءت إصابة خالد النبوى بعد أيام قليلة من ظهوره الملفت فى احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى متحف القومى للحضارة فى الفسطاط من خلال فيلم وثائقى بعنوان “تعالوا مصر”.
وجهت الفنانة منة فضالي رسالة دعم للنجم خالد النبوي بعد اجرائة لعملية قسطرة في القلب.

وكتبت منة فضالي  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : خالد النبوي زميل محترم ويستمتع بالشغل معاه دائما صديقي سلامتك مليون سلامه والله الشافي ارجو الدعاء له ب الشفاء العاجل #خالدالنبوي سلامتك.

ولد خالد النبوى فى مدينة المنصورة في 12 سبتمبر 1966 وأنهى  الثانوية العامة والتحق بالمعهد العالى للتعاون الزراعي، وأثناء دراسته فيه كان ضمن الفريق المسرحي للمعهد.

وشارك خالد النبوى بعد تخرجه فى عدد من المسرحيات مثل، البحر بيضحك ليه، الجنزير، لعب عيال، كفاح طيبة و شارك  مع الفنان محمود عبد العزير في فيلم ليلة عسل عام 1989، وكان أول مشاركاته السينمائية.
ولمزيد من التفاصيل حول قلق الجمهور بسبب مرض خالد النبوي شاهد الفيديو جراف التالى.

 

 

خالد النبوى القلب فيديو جراف فيلم وثائقي نقل المومياوات مرض خالد النبوي

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