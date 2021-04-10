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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة حلول شهر رمضان

وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشهر رمضان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

 

وجاء بالبرقية: "بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد".

 

وأضاف: "أننا إذ نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار  حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان".

 

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ".

 

وجاء في البرقية: "بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد".

 

وأضاف: أن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمِلهُ من نفحاتِ الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثارِ والعطاءِ ، نجد فيه مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أُطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا لمرتجيـات الشـعب المصــرى العظيــم .. حفــظ الله مصـــر واحة للخير والآمان".

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